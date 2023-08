Domingos Meirelles processa a Record TV em R$3,5 milhões 

O jornalista foi demitido da emissora durante a pandemia e pede que a mesma pague pelas horas extras e o acúmulo de funções de quando ainda era contratado.

Amores, todos nós já estamos cansados de saber sobre as tragédias que a pandemia de Covid – 19 trouxe para a nossa sociedade, afinal, além das milhões de mortes, a crise financeira que foi instaurada fez com que muitas empresas acabassem fazendo um corte em seus funcionários. E isso aconteceu em todos os tipos de empresas, até mesmo em uma das maiores emissoras do nosso país, a Record TV.

Dentre os diversos funcionários que foram desligados da empresa, está o jornalista Domingos Meirelles, que na época comandava o programa Repórter Record Investigação e que não concordou com a forma com que tudo aconteceu e resolveu processar a Record pedindo R$3,5 milhões em reconhecimento de vínculo trabalhista, pagamento de horas extras e o seu acúmulo de funções na empresa.

De acordo com a coluna Splash, do Uol, o jornalista e representantes da emissora foram reunidos pela 59ª Vara do Trabalho de São Paulo, para tentar um acordo, porém, após Meirelles recusar a proposta, a justiça marcou o julgamento para o próximo dia 1º (setembro de 2023), exigindo que a Record apresente dados e documentos que comprovam que Domingos prestou serviços a emissora.

“Considerando que parte das alegações da petição inicial e a ‘celetização’ de pessoas que antes prestavam serviços como pessoa jurídica, o que denotaria suposta fraude contratual anterior, defiro, devendo a reclamada juntar tal documentação no prazo de 10 dias”, diz a ata da primeira audiência.