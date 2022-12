Bia Miranda reclama com peões de deboche da produção de ‘A Fazenda 14’

Neta de Gretchen jura ter escutado gargalhadas de equipe do reality quando pediu votos para continuar na atração

Sem nenhum aliado no jogo na reta final de “A Fazenda 14”, Bia Miranda tem se aproximado cada vez mais do peões Pelé Milflows e Iran Malfitano. Na manhã desta segunda-feira (12), ela desabafou sobre uma situação que passou com a equipe de produção do reality rural da Record.

A neta de Gretchen revelou ter percebido um tom de deboche dos funcionários do programa ao pedir votos para permanecer na atração. “Ontem [domingo], eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos para continuar no programa. Aí, eu falei: ‘Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena'”, começou.

“Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os homens rindo, e falando: ‘Vota por pena!’. Mano, me senti tão humilhada”, reclamou a influenciadora. Pelé ainda duvidou que Bia tivesse escutado as vozes e risadas por trás das paredes do quarto da fazenda. “Mentira!”, mandou o rapper e ela jurou que tinha sido verdade o episódio nada agradável.

Apesar do desaforo, a peoa não se abalou e contou que fez questão de expor a situação. “Aí eu respondi: ‘Eu estou ouvindo vocês, viu?'”, completou ela, aos risos. Pelé logo rebateu: “Que sacanagem!”. O sinal da transmissão do programa foi imediatamente cortado.