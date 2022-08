Beyong Van Gogh: exposição imersiva une dois mundos no DF

Experiência promete fazer com que o público se sinta imerso na arte produzida pelo artista holandês, mas o produto final entregue vai muito além

Evellyn Luchetta e Geovanna Bispo

Mais de um século após sua morte, a vida, a obra e o legado do pintor holandês Vincent Van Gogh seguem despertando a admiração e curiosidade de quem admira o artista. No início deste mês, uma das maiores homenagens ao expressionista, que já atraiu mais de 400 mil espectadores no Brasil, desembarcou em Brasília.

Batizada de Beyong Van Gogh e fixada no estacionamento do ParkShopping, a maior exposição imersiva do mundo leva o público ao contato direto às obras do artista, que são o reflexo dos sentimentos de Van Gogh.

Isso não significa que, ao chegar lá, o espectador irá encontrar os quadros originais do pintor holandês. O intuito do evento é unir dois mundos: a tecnologia e a arte. Durante os 45 minutos em que dura a exposição, o público conhece a pintura, fala, vida, história e trajetória do artista.

“A motivação [da exposição] é conhecer mais sobre a obra desse gênio que foi Van Gogh, de uma maneira verdadeiramente imersiva e com essa fusão digital. O que você vê acontecer aqui são as obras sendo construídas ou desconstruídas em um ambiente altamente tecnológico”, explica a diretora-executiva da exposição, Simone Coutinho.

Por meio de sete ambientes interativos, a exposição exibe 350 das mais de 2 mil obras do holandês. Tudo começa em um corredor que termina em uma sala com imagens, frases e explicações sobre quem foi o homenageado, seguido pela entrada sensorial, através de tecidos, em uma sala cheia de girassóis e com cheiro de flores e, logo à frente, a projeção viva das obras pode ser vista nas paredes.

“Ele não conseguiu tirar proveito das obras que pintou. A exposição tem sete ambientes para compreender a história de Van Gogh, entender como ele criou tudo isso sensorialmente. É verdadeiramente imersivo estar na sala e contemplar todas as pinturas, vendo, de fato, cada pincelada dele”, continua Coutinho.

A experiência promete fazer com que o público se sinta imerso na arte produzida por Van Gogh, mas o produto final entregue vai muito além: o resultado é uma ponte entre o mundo do artista e o de quem reservou um tempo na semana para visitar a exposição. Há quem chore ao ver as pinceladas de “A Noite Estrelada” ressoando ao chão ou ao sentir as pétalas da “Amendoeira em Flor” se movendo pela sala, embaladas pelo barulho do vento ao fundo.

Com a liberdade de se sentar em bancos, no chão, ou se deitar no meio da pintura, o espectador consegue sentir as obras da forma como julga que deve. No fim, cada um atravessa a porta de saída com um sentimento diferente, mas todos contemplados.

A exposição termina com um ambiente dividido entre uma loja com produtos estampados com as pinturas de Van Gogh, como camisetas, pôsteres, canecas e almofadas e o funcionamento de um bar, onde os visitantes podem sentar e conversar.

Última parada

Sediada na capital federal desde o dia 4 de agosto, a Beyong Van Gogh, que já atravessou o mundo e cruzou barreiras pelo globo, se despede de Brasília no dia 3 de outubro.

Na sala principal da experiência, onde as obras de Van Gogh podem ser vistas, 44 projetores a laser foram montados. “Nós temos aqui 2500 metros quadrados de tela, e cada um desses projetores são suficientes para fazer uma sala de cinema. A soma deles todos traz uma fantástica fusão de imagens de Van Gogh”, conta a diretora-executiva Simone Coutinho.

Criada há três anos na França, a exposição rodou por 130 cidades e 30 países. No Brasil, estacionou em São Paulo, onde recebeu 400 mil pessoas, e agora veio para Brasília. Aqui, sua estadia em terras brasileiras será concluída. “Ela se despede do Brasil aqui em Brasília, uma oportunidade dos brasilienses de verem essa maravilha, que é a obra de Van Gogh, por dentro”, finaliza Coutinho.

Serviço: Beyond Van Gogh

Quando: De 4 de agosto a 30 de outubro de 2022

Onde: Estacionamento Privado do ParkShopping (SMAS Trecho 1 – Guará).

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 10h às 20h.

Ingressos: à venda no site https://www.livepass.com.br/beyond-van-gogh.

Classificação etária: livre (menores de 12 anos entram acompanhados).

