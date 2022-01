Tiago Leifert deseja boa sorte para a nova temporada do Big Brother Brasil

O ex-apresentador do programa comentou sobre o início do programa e afirmou: “Estou aqui mas com o coração aí com vocês”

O jornalista Tiago Leifert, de 41 anos, publicou uma mensagem para a equipe do BBB, na qual trabalhou junto durante 5 anos. Na postagem, Tiago afirmou que estaria de longe, mas com o coração sempre com eles. “Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui mas com o coração ai com vocês sempre! E a você que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas”, escreveu. Leia também O queridinho da edição: Vyni, do grupo pipoca, já alcançou mais de 2 milhões de seguidores

Nos comentários da publicação, a equipe e os antigos participantes marcaram presença. O ex-bbb Arthur Picoli comentou: "Comecem pelas plantas, os cancelados as vezes podem mudar". Jessica Mueller relembrou: "Menos pelas plantas bem floridas!", e ainda confessou que o apresentador fará falta.