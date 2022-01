Vídeo:Tadeu Schmidt apresenta a casa e comemora a estreia no ‘Big Brother Brasil’

Imagens da nova residência dos brothers e sisters já estão disponíveis no site de imprensa. No canal da TV Globo no YouTube, um tour completo pelos ambientes

Está devidamente apresentada ao público a nova moradia dos 20 participantes do ‘Big Brother Brasil’. A partir desta segunda, dia 17, na estreia da nova temporada, os confinados dos grupos Pipoca e Camarote habitam uma casa cheia de referências às décadas de 1970, 1980 e 1990, anos em que o BBB ainda não existia no país. E quem acompanha o programa, inclusive nas redes sociais, já conhece cada cantinho!

Isso porque, para matar a curiosidade dos fãs, o apresentador Tadeu Schmidt fez um tour exclusivo pela casa, já disponível no canal da TV Globo no YouTube. Nas imagens, enquanto passeia pela área externa, academia, sala, quartos, cozinhas, banheiro e camarim, Tadeu comenta as peculiaridades e referências de decoração de cada espaço. As fotos também já estão disponíveis no site de imprensa.

O ‘BBB 22’ tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.

Decoração da casa do BBB 22

Decoração da casa do BBB 22. Foto: Globo/ Sergio Zalis

Tadeu Schmidt apresenta a casa e comemora a estreia no ‘Big Brother Brasil’

Um apresentador de mais de 20 anos de experiência em televisão. Pela frente, uma nova aventura: comandar o reality show mais assistido do Brasil. Um desafio e tanto! Mas, para quem vai enfrentá-lo, o sentimento que predomina é o de empolgação. A partir desta segunda, 17 de janeiro, Tadeu Schmidt dá início à 22ª temporada do BBB, na TV Globo. Para ele, não cabem outras expectativas se não as mais positivas para esta estreia.

Da surpresa com o convite à ansiedade para acompanhar de perto a experiência dos 20 confinados desta edição, tudo se transforma em celebração aos olhos de Tadeu. “Acho o BBB um programa genial, curto como fã desde a primeira edição! Saber que a responsabilidade de apresentá-lo foi passada para mim, me encheu de orgulho e de felicidade”, descreve.

Com a palavra, o apresentador do ‘BBB 222’, Tadeu Schmidt :

Qual foi a sua reação ao ser convidado para ser apresentador do BBB 22? Você esperava ser chamado?

Eu fiquei empolgadíssimo, feliz da vida, porque eu sei a importância e o tamanho que tem o ‘Big Brother Brasil’. Acho um programa genial, curto como fã desde a primeira edição! Assistia para ver o desempenho do Pedro Bial e, depois, o do Tiago Leifert, que são craques. Eu apreciava assistir isso. Via também pelos VTs, que são muito divertidos, e para observar a conexão das pessoas, as características psicológicas, como elas se revelam. Todo mundo faz isso, não é? Quando estamos conversando com alguém, vamos pensando: “Ah, essa pessoa é mais mandona, essa aqui é mais tímida, essa aqui é mais extrovertida…”. É genial poder ver as pessoas dessa forma. Eu sempre gostei de tudo isso, então saber que a responsabilidade de apresentar o BBB foi passada para mim, me encheu de orgulho e de felicidade.

Como está a expectativa para o início da temporada?

Eu estou louco para estrear! A contagem regressiva nas minhas redes sociais não é à toa. Sou só expectativa e empolgação. Eu coloco a minha alma em tudo que faço e, no BBB, não está sendo diferente. Estou aprendendo muito com as pessoas da equipe, que têm tanta experiência no programa, e também estou tendo liberdade para criar a minha maneira de apresentar. Já está sendo muito especial. Com a chegada dos fãs do BBB nas minhas redes, a sensação é que a nossa troca já está antecipando um pouco do que vamos viver juntos ao longo da temporada. Vejo que a empolgação é algo em comum entre a gente!

Você já tinha se imaginado apresentando o BBB antes do convite?

Várias vezes! Inclusive muitos anos antes de o Bial sair. Ficava pensando como seria estar ali, qual seria o meu jeito de apresentar… Nessa mesma época, quando estavam especulando quem poderia apresentar o programa no lugar dele e falaram meu nome, junto ao de outras pessoas, eu achei superlegal. Mesmo assim, não imaginava que iria mesmo acontecer, então por isso foi uma surpresa muito grande receber a notícia do convite.

O que tem feito para se preparar para o programa?

Eu assisti e reassisti a muita coisa, incluindo toda a edição anterior. Antes, eu acompanhava o ‘Big Brother Brasil’ como um espectador, que pode assistir um dia, pode acabar perdendo outro… Até mesmo por causa da minha agenda no Fantástico isso acontecia. Então, além de conversar com a equipe do programa, claro, escolhi fazer dessa forma para entender tudo melhor e ficar mais íntimo do reality.

Assim como o esporte, o ‘Big Brother Brasil’ é um jogo de torcidas. Como você pretende lidar com elas durante a temporada?

Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida foi a lidar com torcida (risos). Aprendi que o torcedor usa o coração. O mesmo cara que é superequilibrado, super centrado, na hora que vai para a torcida, ele enlouquece! Mas aprendi que não dá para ficar chateado com torcedor. No final, um torce pelo João e outro torce pela Maria. Se eu falar da Maria, o pessoal do João pode não curtir. Se eu falar do João, lá vem o grupo da Maria. Normal. Essa paixão pelo BBB trouxe o programa até a 22ª edição, então tem muita coisa boa aí e é nela que eu foco.

Você toparia participar do BBB?

Eu adoraria ser um brother pela experiência de ficar em um lugar fechado, em uma convivência intensa, sendo cercado pelas câmeras e com todo mundo vendo o que está acontecendo. Mas, sobretudo, por estar participando de um jogo. Eu fui atleta, minha família é de atletas. Um jogo em que o caminho para a vitória não é a minha velocidade, a minha força ou o meu talento e, sim, o meu jeito, a maneira como eu ajo e me posiciono diante das coisas, o meu caráter, a minha simpatia… Isso é demais! Imagina: é o meu jeitão que pode me levar à vitória! Eu adoraria participar de um programa que testa tudo isso. Estou ansioso para entrarmos logo no ar e eu poder acompanhar tudo de perto!

