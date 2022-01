O queridinho da edição: Vyni, do grupo pipoca, já alcançou mais de 2 milhões de seguidores

O integrante do grupo pipoca já conquistou os corações dos internautas e se tornou o queridinho dos anônimos.

O cearense Vinicius, de 23 anos, é o novo participante do BBB 22. Em sua chamada de apresentação, Vyni contou sua história, mostrou sua animação para o programa e como se tornou o “influencer” de baixa renda, e fez com que os fãs do BBB se identificassem com ele.

“Eu já chego em um canto e minha cara entrega que eu sou pobre. As pessoas falam que eu sou muito alegre, onde eu chego eu chamo atenção de todo mundo. Nas festas de lá eu vou me acabar e só saio de lá carregado no caminhão do lixo”, afirmou o brother.

No Instagram, Vyni já alcançou mais de 2 milhões de seguidores. Outros influenciadores já se pronunciaram e declararam torcida ao novo integrante. A ex-bbb Kerline, o influencer Ney Lima, Laéllyo Mesquita e Bráulio Bessa comentaram a publicação do brother.

Os internautas se identificaram com ele pelo fato de ser um ‘pouco’ bagunceiro e divertido. Além disso, Vinicius é um fã declarado de Anitta. Ele contou ao Gshow que chegou a vender um botijão de gás para comprar o ingresso do show da cantora.