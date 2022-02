Tiago Abravanel levou Jessi, Natália e Naiara para almoço do líder

O líder da semana escolheu as sisters que voltaram do paredão e a cantora e amiga, para aproveitar o almoço.

O Líder Tiago Abravanel, segue juntamente com suas convidadas, Naiara Azevedo, Jessilane e Natália para o espaço multiuso da casa para aproveitar o Almoço do Líder.

Ao chegar no cômodo, todo decorado com flores, o ator lê a mensagem: “Olá! Downy, a marca líder de amaciantes do Brasil preparou pra vocês uma experiência sensorial inspirada em Downy Lírios do Campo. Escolham seus looks, posem para fotos, e depois, arrasem no desfile. E tem mais: hoje Downy ainda vai presentear você Tiago, com uma máquina de lavar e um ano de produtos. Esse prêmio também vale para o Douglas, o Líder da semana passada. Divirtam-se e bom apetite!”.

Os confinados, vestiram os kimonos, chapéus e boinas, e se preparam para desfilar e posar com seus looks. Depois aproveitaram o almoço no maior estilo!

Em seguida, os brothers brindaram celebrando o almoço.

A cantora não perde tempo e já faz o prato do almoço: “Vou esquecer que estou na Xepa por um momento”.

O brother ao observar um dos itens do menu, relembra: “Minha vó faz uma abobrinha que faz no vinagrete, que fica crocante”. Ainda falando sobre o cardápio do dia, ele comenta: “Gente, certeza que foi minha família que falou. Porque eu amo arroz, feijão e bife”.

Ainda no almoço com suas convidadas, Tiago palpita: “Eles devem ter pego a receita da minha avó, está bem parecida”.

Ao dar uma conferida nas sobremesas, o ator confessa: “Pudim de leite é a minha sobremesa preferida”.

O assunto muda para saudade, e Naiara comenta sobre sua equipe profissional. “Eu fico pensando, será que eles estão me assistindo? Será que eles estão gostando do que estão vendo? Será que estão com vergonha de mim? Será que ainda vão querer trabalhar comigo?”

“Se você ficar pensando isso Nai [Naiara Azevedo], você vai se anular aqui dentro e vai perder o seu foco que é realmente mostrar quem é a Naiara Azevedo. Seu foco aqui não é agradar as pessoas. Quem te ama, já conhece a sua personalidade, sabe quem você é e vai continuar te amando do mesmo jeitinho”, comenta Natália apoiando a amiga.

A sertaneja desabafa como se sente na casa: “E eu penso: ‘Sou amada lá fora’, mas aqui dentro às vezes eu me sinto, isolada, rejeitada, não vista”. E conclui: “Ainda estou descobrindo uma forma de lidar com isso”.