BBB 22: cantoria vira marca registrada da edição e internautas reclamam

Na noite da segunda eliminação, os brothers mais uma vez cantaram uma música para se despedir de Rodrigo e os fãs do programa não curtiram.

Desde o início da edição, uma reclamação vem sendo repetida toda semana: a cantoria do elenco. Os brothers desde o primeiro momento na casa, mostraram suas paixões pela música, cantando em todas as oportunidades. Um marco registrado do BBB 22 é o coral que se forma na porta para se despedir do eliminado da semana.

A música da despedida já foi decidida: “Deixa tudo como tá” de Thiaguinho. Os participantes cantaram a música para se despedir de Luciano, e repetiram o coral na noite de ontem (01), para se despedir de Rodrigo.

Se eles acham que o público do reality está gostando da cantoria, eles estão bem enganados. No Twitter, os internautas reclamam:”Hora da cantoria, hora de colocar a TV no mudo”, “Tadeu, você está perfeito nos discursos! Se der, na próxima manda uma indireta para parar com a cantoria, por favor”, escreveram.

O irmão da sister Jade, o influencer Léo Picon, também desabafou sobre o coral. “Eu estou orgulhoso da Jade que não canta a música do Thiaguinho nunca. Porque sinceramente… essa cantoria já deu. Muda de música. Quero provocação”, disse.