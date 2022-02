BBB 22: Scooby, Tiago e Bárbara discutem sobre força do ser humano

A manhã foi agitada entre os brothers! Ao conversarem sobre os seres humanos, Pedro se exaltou e gritou com os demais.

O convívio está se tornando complicado dentro da casa mais vigiada do Brasil. Nesta manhã (02), Pedro Scooby se envolveu em uma grande discussão com os colegas de confinamento com um assunto que não tinha nada a ver com o jogo.

Após uma conversa sobre a idade de cada participante, Scooby opinou que o auge do ser humano seria entre os 29 e 30 anos. Mas Bárbara Heck e Tiago Abravanel discordaram, afirmando que este “auge” é diferente para cada pessoa.

Tiago argumentou que, para uma pessoa que nunca fez exercícios e começa aos 50 anos, seu auge será próximo dos 50. Bárbara concordou com o pensamento.

O surfista então reafirmou que, mesmo para quem começa a treinar na terceira idade, a força física nunca atingirá o patamar de sua juventude. “Não tem como o auge da força física do cara ser aos 60 anos, não tem como. Isso é uma realidade! Parece que quer bater de frente!”.

Pedro irritado, subiu o tom de voz, dizendo que não é possível atingir o seu auge como ser humano com “o pensamento”.

Bárbara e Tiago também se irritaram, e a modelo tentou argumentar que, mesmo se a força de alguém for maior aos 30 anos, ela só será bem aplicada quando a pessoa começar a treinar. E, se a malhação começar apenas aos 60, este será o auge.

Os dois ainda apontaram que, no início da conversa, Scooby não havia especificado que estava falando sobre o auge da “força física”. O surfista insistiu: “Eu falei! Eu especifiquei!”.

Douglas Silva entrou na conversa para defender o amigo. “Desde o início, eu tava falando com ele, ele tava falando de força física”, disse.

O surfista continuou a defender que havia falado “força física” desde o começo da discussão, com tom de incredulidade.

“Você não sabe ouvir, caral**, velho”, criticou Abravanel. “Escuta o que ela tá falando!”.

Douglas voltou a defender Pedro, acusando Tiago e Bárbara de “gritar e sobrepor a voz” quando o amigo estava apenas tentando se justificar. O neto de Silvio Santos então falou que Bárbara estava tentando explicar outra coisa, e foi interrompida.

“Você não escuta! Você disse: ‘o auge da força física de qualquer pessoa é aos 30 anos’. E o ponto é: o auge da força física é a partir do momento que a pessoa trabalha a força física dela. Se eu não trabalhar até os meus 50 e [trabalhar] a partir dos 50, o meu auge vai ser quando eu tiver 50”, repetiu Tiago.

Scooby ficou de pé, gesticulando, enquanto discordava. “De repente não, sabe por que? Porque mesmo você não fazendo isso, a força… É sua! Você não vai fazer academia, mas se você for fazer a prova comigo de força, tua força vai ser gigante, porque você tá no auge da tua força”, disse.

“Se você começar a treinar com 50, você não vai ser mais forte do que é agora! Entendeu?”, continuou.

Laís e Arthur, que entraram no meio da discussão, concordaram com o surfista. Após longos minutos de gritaria, Jade Picon entrou na cozinha enrolada em um cobertor e tentou apartar a briga.

Foto/Reprodução

“O pensamento dela [Bárbara] é um complemento do seu, acabou, agora chega que eu quero dormir”, pediu a influenciadora.

Bárbara acredita que os pensamentos se complementavam e disse que concorda com Scooby, mas que o surfista não estava entendendo que ela concordava.

Já Pedro disse que Bárbara não estava entendendo o que ele queria dizer: “Ela não quer dar o braço a torcer, cara!”.

Tiago Abravanel disparou em resposta: “Se tem alguém que não quer dar o braço a torcer, é você!”.

Eles continuaram discutindo sobre quem não estava entendendo. Arthur, enfim, tentou encerrar o debate: “Faz o seguinte, você [Scooby] vota nela [Bárbara] e você [Bárbara] vota nele [Scooby] na semana que vem e pronto!”.