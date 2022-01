Super romântico: Pedro Scooby mandou entregar um buquê para a esposa no dia de sua estreia no ‘BBB 22’

Cíntia Dicker mostrou em suas redes sociais o buquê de rosas que recebeu e o recado dizendo: “te vejo em 95 dias”.

A atriz e modelo, Cíntia Dicker, de 35 anos, compartilhou com seus seguidores a surpresa que recebeu. O marido e novo participante do Big Brother Brasil, Pedro Scooby, de 33 anos, pediu para que entregassem um buquê para a atriz no dia de sua estreia no programa.

Em seu Instagram, Cíntia postou uma foto das flores junto com o bilhete que o surfista deixou escrito: “Meu amor, são 8 dias de muita saudade, mas feliz de enfrentar mais um desafio da vida com você ao meu lado. Você vai estar aqui dentro comigo o tempo todo, meu fechamento! Te amo, te vejo em 95 dias”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Cíntia Dicker e Pedro Scooby estão juntos desde 2019 e se casaram oficialmente em abril de 2021.

Sobre os filhos

Após gerar uma grande polêmica sobre os filhos de Pedro com a atriz Luana Piovani durante a participação do surfista no programa, Cíntia afirmou que houve sim uma conversa com a mãe das crianças.

“Eu contei pra ela. Eu tive que falar pra ela, ela é a mãe dos meus três filhos. Porque eu tinha combinado com ela que ia ficar um mês com as crianças agora. A minha mulher atual foi muito parceira”, contou o surfista ao ser questionado se havia falado com a ex-mulher.

Cíntia garantiu que a guarda das crianças, durante a participação de Scooby, será compartilhada entre ela e Luana Piovani. “Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam pra mim. Está tudo certo”, completou a modelo.