Faz isso não! Luana Piovani decepciona a web e diz que não comentará BBB

Após o anúncio dos participantes do BBB22 e, entre eles, Pedro Scooby, o que nós esperávamos? Um pay-per-view na casa da ex mulher e mãe dos três filhos do surfista, Luana Piovani, no mínimo. Mas para a tristeza do povo brasileiro, Lu negou que comentará o reality show.

Foto: Instagram

“Oi gente, acabei de ver os comentários de vocês e eu vou comentar o que vocês querem. Que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto, nunca assisti na vida e não vai ser agora. Eu vou acabar sabendo algumas coisas pelas redes sociais, mas enfim, eu uso as redes sociais para outras coisas”, disse a atriz em seus stories (@luapio).

Foto: Instagram

E sabe que mais? Que não será no Instagram dela que vamos achar o entretenimento que estamos procurando. Mas foi uma fofa dando boas vindas para os novos seguidores, tá?

Bom, o que nos resta é torcer para que Luana mude de ideia, mas uma coisa é fato: quietinha, 100%, ela não vai ficar e isso, a gente já sabe!