Boninho, Luana Piovani quer cachê para comentar o BBB22! Vai pagar?

Luana Piovani está sendo aclamada nas redes sociais por muitos seguidores que querem que ela comente BBB, já que Scooby está no reality.

A atriz quer cachê para comentar o BBB… Vê se pode?!

A atriz Luana Piovani sempre falou sobre seu ex marido, Pedro Scooby, de graça. Seu Instagram (@luapio) era uma rede de informações sobre o moço e a paternidade, mas agora que ele está no BBB22, ela está chateada por ter que comentar o programa e quer cachê — acredita?

Foto: Reprodução

Neste domingo, (16), Lu disse que só irá comentar caso Boninho lhe pague para ela comentar assim como comenta política. Mas ela não falava de Scooby de graça? Aí a gata reclamou da audiência em sua rede social, porque agora só há comentários sobre isso — e não para de ganhar seguidores, tá?

Leia também Faz isso não! Luana Piovani decepciona a web e diz que não comentará BBB

Foto: Reprodução

“Vai ser um pouquinho mais chato que eu pensei. Ainda bem que acaba né?”, reclamou Piovani.

Foto: Reprodução

O que Luana ainda não percebeu é que com todo seu deboche, ela já está comentando o reality que nem começou. Imagina quando começar… E será que Boninho pagará o cachê para a ex do Scooby hein?