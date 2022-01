Rejeitado? Rodrigo desabafa sobre a relação com os outros brothers

Em uma conversa com Natália, Rodrigo afirmou que teme rejeição por suas falas com os demais particpantes do BBB 22.

Na madrugada desta terça (25), após o jogo da discórdia no BBB 22, Rodrigo e Natália se encontraram na academia da casa e comentaram sobre o jogo até o momento. O brother afirmou que está se sentindo mal com a recepção de algumas de suas falas no reality. “Eles estão falando que perguntar algo é cansativo. Por exemplo, perguntei pro Douglas uma vez e pegou mal”, mencionou Rodrigo sobre a vez em que perguntou ao ator de “Cidade de Deus” sobre o uso dos termos negro, pardo e mulato. Natália afirmou que o brother perguntou para a pessoa errada. “Você não deveria ter perguntado isso pro Douglas. Você tem que perguntar para as pessoas certas”, respondeu a sister. Foto/Reprodução Em outro exemplo, Rodrigo relembrou que durante a roda de conversa no início da madrugada de hoje (25), ele e Linn expressaram a mesma opinião sobre amizades no jogo. Mas, ele observou que a fala da cantora foi recebida positivamente pelos participantes, enquanto a sua foi rebatida. “Talvez o jeito dela falar seja melhor que o meu, mas quando eu falo todo mundo rebate. Não é possível que eles não veem que a gente que jogar, enquanto tem gente na casa que não quer se posicionar ou se indispor. Quando saiu da votação, todo mundo pediu desculpas por quem votou. Por exemplo, a Linn foi perfeita quando disse ‘eu adoro você, estou pedindo desculpas porque estou te abandonando’. Enquanto eu fico como paranoico”, completou o gerente comercial. Ele ainda lamentou as dificuldades que está tendo no confinamento e acreditou que a experiência seria diferente. “Tem horas que você sente que não tá no ambiente que queria estar. Nos primeiros dias eu achei que estava vivendo um sonho, mas não tô. Eu sinto que eu não tô em um ambiente que eu queria estar… Muito difícil isso daqui”. Leia também Musa acessível! Jade Picon cumpre desafio de comprar roupa no Brás

Coitado do Luciano! Até o Mc Donald’s está brincando com a fala do brother

Vyni foi o mais escolhido para estar nos pódios dos participantes do BBB 22 Opiniões dos outros participantes CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Bárbara e Jade comentaram sobre as falas de Rodrigo e que a todo momento o brother quer fazer especulações sobre o jogo. A influenciadora do grupo Camarote garantiu que, todas as vezes que ele começar a comentar algo que ela não queira participar, vai sair disfarçadamente. Bárbara afirmou: “O Rodrigo tá sempre querendo agradar todo mundo e receber a aprovação, e isso influenciou para que ele não fosse chamado tantas vezes ao pódio [no jogo da discórdia]”.