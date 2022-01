Coitado do Luciano! Até o Mc Donald’s está brincando com a fala do brother

Após mostrar sua sede pela fama, Luciano virou meme do lado de fora da casa e até o Mc Donald’s entrou na onda.

O participante do BBB 22, Luciano, afirmou que foi ao programa em busca de fama. Em uma conversa com outros brothers, o bailarino compartilhou sua vontade de ser famoso, “Quero ser nível Beyoncé”.

“Eu quero ser rico, tipo carro de milhões, apartamento na beira da praia. Quero ser famoso nível Beyoncé. Quero não conseguir sentar no Mc Donald’s pra comer um lanche, as pessoas ficarem pedindo foto toda hora”, afirmou Luciano.

A fala do brother gerou uma grande repercussão dentro e fora da casa. Lá dentro Pedro Scooby deu seu ponto de vista ao bailarino e afirmou que ser famoso não era tudo perfeito, tinha também a parte ruim.

Já do lado de fora, Luciano foi alvo dos memes do programa. Sua sede pela fama fez com que os internautas comentassem sobre as falas do brother: “Enquanto umas pessoas tem sonho de dar uma vida melhor pros pais, o Luciano quer ser igual a Beyoncé. Nunca será”.

Mas até que a fama veio, né? O Instagram oficial do Mc Donald ‘s brincou com a fala de Luciano e colocou na descrição da rede: “O melhor lugar para os fãs do Luciano do BBB pedirem pra tirar uma foto com ele”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais