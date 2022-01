Musa acessível! Jade Picon cumpre desafio de comprar roupa no Brás

Antes de entrar no BBB, a influenciadora gravou diversos conteúdos. Um deles foi o desafio de montar um ‘look’ com 100 reais no Brás.

Jade Picon, de 20 anos, é um dos maiores ícones do BBB 22 por ser considerada a milionária da edição. Mas Jade vem surpreendendo os internautas com suas posturas dentro da casa e com os conteúdos que estão sendo publicados do lado de fora.

Em seu canal no Youtube, a sister vem publicando vídeos mostrando sua preparação para o reality. Na última segunda (24), Jade apareceu cumprindo um desafio que um seguidor fez de comprar um ‘look’ completo com apenas 100 reais.

“Recebi um desafio de um seguidor e eu vou me jogar e fazer ele, porque envolve uma das coisas que mais amo, a moda! Não acho que vai ser fácil, porque quero algo que tenha a minha cara, minha personalidade”, contou.

Os internautas se divertiram com o vídeo de Jade: “Eu vivi para ver ela indo no Brás”, escreveu um seguidor.

Dentro do BBB

Além disso, a sister vem conquistando a torcida com sua postura dentro do jogo. No Twitter, os fãs do programa afirmaram que se surpreenderam com Jade, entrando verdadeiramente no jogo, sem frescuras.

Na casa, a influenciadora comentou: “Está sendo maravilhoso na primeira semana eu estar na xepa, cozinhando minha comida que está maravilhosa, fazendo meu miojo. Tá sendo uma delícia estar aqui, porque eu sei que estou conseguindo mostrar pras pessoas quem eu realmente sou”.

Ela ainda compartilhou o que faria se ganhasse o BBB. “Eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito. O meu prêmio é estar aqui e viver isso! Caso eu venha a ganhar, esse dinheiro será de outras pessoas”, completou Jade.