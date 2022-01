Vyni foi o mais escolhido para estar nos pódios dos participantes do BBB 22

No jogo de segunda (24) os brothers montaram os seus pódios da final e Vyni se destacou como o mais desejado.

A segunda-feira é um dos dias mais esperados pelos fãs do Big Brother Brasil por um único motivo: o jogo da discórdia. A brincadeira que costuma colocar “fogo no parquinho” não foi suficiente para quebrar o clima de paz e amizade que permanece na casa do BBB 22.

No jogo do pódio, os brothers precisavam imaginar os campeões da edição: ele e mais dois colegas para estarem juntos na final do programa, indicando o 2º e o 3º lugar. Alguns participantes se destacaram, aparecendo em muitos pódios, enquanto outros não estavam em nenhum.

O cearense Vinícius foi o mais escolhido, ele apareceu em sete pódios. Tiago Abravanel apareceu em cinco e Douglas Silva em quatro. Já os participantes Linn, Jade, Arthur e Naiara não foram escolhidos para nenhum, exceto os montados por eles próprios. No fim da dinâmica, Tadeu fez questão de destacar quem mais apareceu e quem não apareceu, na tentativa de atiçar os ânimos.

Para os internautas, o jogo faltou a placa principal: a de quem não ganha de jeito nenhum. Comparando com os outros anos, eles criticaram a calma e a amizade na primeira semana.

Os ex-bbb’s também não concordaram com a ausência da placa. Gil do Vigor e Arthur Picoli comentaram no Twitter: “Não tem a placa do não ganha? É sério? Ai não Big Boss”.

Após a dinâmica, Linn foi para a área externa da casa e deixou escapar o choro. Em conversa com Jessi, a cantora afirmou que a brincadeira mexeu com ela. “Essas coisas mexem demais com as pessoas, dói né”, completou.