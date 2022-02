Paulo Vieira é atacado por torcida de Eslovênia após piada

O humorista que comanda um quadro no BBB 22, que vai ao ar nas quartas-feiras, foi chamado de “lixo” após piada com sister

Paulo Vieira, de 29 anos, é o responsável por trazer humor ácido e crítico no quadro de humor “Big Terapia” do BBB 22. Mas, o humorista deixou a torcida de Eslovênia, de 25 anos, irritada ao fazer uma piada sobre a aceitação da participante fora da casa. O momento foi exibido na última quarta-feira (16), e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Paulo deu a entender que ninguém gosta da Miss Pernambuco e isso não agradou grande parte dos internautas que torcem e acompanham Eslô. Os telespectadores subiram a hashtag “EU GOSTO DA ESLO” e reclamaram do comentário.

“Não deem palco pra humorista que se acha humorista. É fácil chutar cachorro morto”, escreveu uma internauta. “Eu acho normal o programa tirar sarro dos participantes assim como acho o fandom [torcida] ficar com raiva, o que já não acho normal é contratado ficar batendo boca com fandom… Eu já imagino que é só o ego falando mais alto”, comentou outra pessoa no Twitter.

O humorista se posicionou também na rede social e alfinetou ainda mais os fãs de Eslovênia. “Eu promovo apenas a zoeira. Durmam em paz cactos da shopee”, disse. “Tá engraçado acompanhar KKKKKKKKKK”, escreveu em outra publicação.

Paulo repostou uma série de tuítes ofensivos que o chamavam de “lixo”, “mamute”, “ridículo”, entre outras coisas. “Humorista que propaga ódio não tem vez”, apontou uma telespectadora. “Você não gosta de fazer chacota? Pois receba”.

O comediante ainda ironizou o fato de que o assunto estava repercutindo além do que deveria. “Já tem mais de hora que meu quadro acabou e nem faz sentido eu ainda estar nos TTs. Deixa eu dar oportunidade pros outros”, escreveu.