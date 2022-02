Rafa Portugal não deixa nada passar! O alvo do meme da semana foi a sister Laís

O humorista fez uma brincadeira com uma fala da médica dentro do programa, onde ela comemora o problema de saúde de Gustavo

Rafael Portugal não deixa passar uma! O humorista, que completou 37 anos ontem (15), gravou um vídeo tirando sarro da confinada do BBB 22, Laís, após ela comemorar o problema de coluna que Gustavo tem. O brother estava na Casa de Vidro com Larissa, que foi quem passou a informação para as demais sisters.

“Gustavo não aguenta a [prova] resistência porque tem problema de coluna. Ele tem duas hérnias de disco”, disse Larissa.

Laís, que é médica, respondeu: “Graças a Deus!”.

Rafa Portugal apareceu em seu Instagram, com um vídeo se referindo a fala da sister. Na publicação ele diz:

“Vou operar a coluna e hérnia. Qual é o nome da médica que vai me operar?”, uma voz ao fundo responde: “Laís”. O comediante entra em desespero enquanto uma imagem da participante do reality é exibida na tela.

Na legenda da postagem, ele escreveu: “Socorro!”.