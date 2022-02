BBB 22: na festa da Líder rolou diversos beijos, fofoca e até edredom

Rolou de tudo e mais um pouco na segunda festa de Jade; beijos, edredom e inclusive brothers batendo um papo sobre o jogo

Pela segunda vez, Jade Picon recebe sua festa de Líder. Desta vez, o tema da festa que agitou a madrugada de quarta (16) para quinta foi Astrologia. Logo no início, os brothers famintos da Xepa aproveitaram a comida, enquanto outros foram direto nas bebidas e nas novidades da decoração.

Papos sobre o jogo

Logo de cara, Jade já aproveitou o momento para prometer uma aliança a Eliezer. Laís Caldas também se destacou por levar um fora de Gustavo Marsengo e ainda por espalhar uma fofoca distorcida sobre alguns brothers da casa.

A médica investiu na aproximação com o novo morador, que chegou recentemente com informações externas. A médica já havia sido incentivada por Jade a beijar o colega. “Não sei como está minha imagem lá fora”, refletiu a sister. “Está boa, [você é] responsável”, respondeu o investidor. “Tem que ser”, continuou a confinada.

Em outro canto da festa, Jade conversou com Eli sobre a necessidade de se fortalecer no jogo após a eliminação de Bárbara Heck, sua aliada, e a expulsão de Maria: “A gente está fragilizado pelas duas perdas que tivemos em um dia. A gente tem que tirar disso um bagulho para se fortalecer. A gente não precisa mostrar que está bem para a casa, precisa mostrar nas provas. Eu estou fechada com vocês”.

Foto/Reprodução

O brother assegurou que se sente tranquilo em compartilhar suas estratégias com a blogueira e elogiou a estratégia da sister em procurar manter uma boa relação com Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André.

“Você transita muito bem nos dois grupos, é o seu jogo. Eu falei de você: ‘Eu tenho certeza que a Jade é de confiança, nada que eu falei para ela saiu daqui'”, analisou Eli. “Eu não falo de jogo com eles, eu sondo, eu escuto, mas eu não vou entregar nada nosso para eles”, prometeu a confinada.

Durante a conversa, os dois também pontuaram sobre a situação de Natália Deodato no jogo. “Ela nunca foi uma opção minha”, afirmou a affair de PA. “Não vale mais votar ela, deixa a mina descansar um pouco”, continuou Eli.

Será que vem um novo casal?

Acho que ainda não! Em outro momento da madrugada, Laís tentou, mais uma vez, se aproximar de Gustavo. O brother demonstrou estar interessado na médica e a convidou para conversar. “Eu já queria te beijar antes de entrar aqui”, afirmou ele. “Que mentira”, rebateu ela. “Você é a mulher mais desejada do Brasil”, assegurou o

confinado.

Não demorou muito para o papo tomar um rumo mais turbulento. Laís criticou a forma como Gustavo se apresentou aos concorrentes de jogo e o aconselhou a ter mais calma para não arranjar inimigos na casa. “Mas você chegou de fora com muitas informações. A gente está aqui já há um mês e não sabe de nada, fica com receio de como está lá fora”, explicou a sister. “Eu falei que eu ia entrar pra movimentar o jogo, eu não vou fugir do meu discurso” continuou o investidor em outro trecho.

Foto/Reprodução

Laís, então, questionou se Gustavo considera certo assumir a postura de um jogador tão incisivo com tão pouco tempo de confinamento. “O programa está sendo motivo de chacota lá fora, cada semana que sai um, vocês vão cantar aquela musiquinha lá”, disparou o recém-chegado da casa de vidro, referindo- se à canção Deixa Tudo Como Tá, interpretada por Thiaguinho.

Por fim, o novo integrante do programa afirmou que beijar a médica poderia prejudicá-lo no jogo e preferiu encerrar o assunto. Jade lembrou os brothers que demorou semanas para beijar PA: “Fica tranquilo, eu demorei três semanas para beijar o PA”.

Após deixar Gustavo, Laís se aproximou de Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Scooby e ouviu uma conversa entre os confinados. “Não é que vocês sejam meus aliados, mas eu amo vocês, é amizade, independentemente de qualquer coisa: amo vocês, só isso”, declarou DG.

Para outros participantes, a médica fez um fofoca complemente diferente: “O DG beijou a testa um e do outro e disse: ‘Nossa aliança, porra’.

Beijos

Se por um lado Laís ficou “na seca”, Natália Deodato e Eli deram aquele famoso ‘remember’ e esquentou o clima entre eles. Apesar de estar com herpes, o empresário não se intimidou e beijou a modelo. Ela, no entanto, se assustou ao ver o lábio do brother machucado. “Ai, sangrou”, reagiu a sister.

Foto/Reprodução

Jade também trocou beijos com Paulo André, mas em apenas um momento da festa. Em conversa com Pedro Scooby, a Líder comentou: “Agora a gente tá morando junto, mas cada um com seu espaço. Eu não gosto de grude nem lá fora”.

Estratégias

Gustavo, que fugiu de Laís, não evitou Lucas Bissoli e conversou bastante sobre o jogo com o estudante de Medicina. “Acho que a Lina vota em mim e também pode fazer as meninas irem junto”, analisou o investidor, referindo-se a Natália e Jessilane Alves.

“Já falei com a Naty e com a Jessi sobre um esquema de salvar a Naty. Só não falei com a Lina. A Jessi não quer, veio com aquele papo de coração. Mas, né? A gente tem que ver as nossas prioridades”, comentou Lucas.

Pós festa

A festa para Natália e Eli acabou no edredom. Os dois transaram pela primeira vez no quarto Grunge e finalizaram a madrugada tomando banho juntos.

No outro quarto da casa mais vigiada do Brasil, Gustavo não resistiu a médica. Os dois se beijaram e deitaram juntos.