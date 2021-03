Paredão BBB21: Pocah x Projota x Thaís

Pocah, Projota e Thaís estão no sétimo paredão do BBB21, formado na noite de domingo, 14/3

O trio disputa a preferência do público até a próxima terça-feira, 16/3, para permanecer na casa mais vigiada do Brasil.

Na berlinda, Projota venceu a Prova do Anjo da semana e escolheu Arthur para dar imunidade, dando um respiro ao participante.

Fiuk, o Líder da sétima semana do BBB21, fez sua indicação ao Paredão. O cantor escolheu mandar Projota para a berlinda sem chance do Bate e Volta.

A casa mandou Thaís, com cinco votos e Gilberto e Pocah, com quatro. O trio ainda disputou a Prova Bate e Volta e Gilberto fugiu do Paredão.