Novo quadro no BBB 22: o humorista Paulo Vieira apresentará o “Big Terapia” na nova edição

Nas redes sociais do programa, eles anunciaram o novo quadro com a participação mais que especial do humorista.

Toda edição do Big Brother Brasil tem novidades. Neste ano, além da mudança do apresentador, Tadeu Schmidt assumiu a posição de Tiago Leifert, também contou com a substituição de Rafa Portugal por Dani Calabresa no ‘Cat BBB’. Mas as novidades não acabaram. Na tarde desta quinta (6), o Instagram oficial do programa publicou um novo quadro de humor inédito chamado ‘Big Terapia’, que será apresentado pelo humorista Paulo Vieira. Leia também Boninho ironiza ‘lista de desistentes’ do ‘BBB 22’

Famosos no BBB: confira alguns nomes cogitados para a 22ª edição do programa Em suas redes sociais, Paulo diz estar feliz demais e ainda brincou com a polêmica que envolveu Tiago Leifert, “Vamos nessa! Entrei só pra poder falar que pago o salário dos colegas globais. Esse momento é meu!” escreveu.