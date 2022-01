Famosos no BBB: confira alguns nomes cogitados para a 22ª edição do programa

O Big Brother Brasil 22 já está causando várias especulações. O público do programa começou a citar alguns famosos que possam estar no BBB, entre eles Aline Campos, Lucas Lucco e Naiara Azevedo.

O Big Brother Brasil é um programa transmitido pela TV Globo que possui milhões de telespectadores. Em 2020, Boninho, o diretor do programa, resolveu inovar colocando influenciadores digitais na edição. Causou uma surpresa para os fãs. Mas com a revelação das personalidades, as brigas, o entretenimento no geral, as pessoas acataram essa nova versão, inclusive escolhendo um lado, como aconteceu em 2020 com Manu Gavassi e Felipe Prior. Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Bruna Marquezine (melhor amiga de Manu) e Neymar (apoiador de Prior), geraram uma grande competição que ocasionou em um novo recorde. Mais de 1 bilhão de votos marcaram o paredão onde Manu Gavassi enfrentou Felipe Prior e permaneceu na casa.

BBB 22

Já na virada de ano, os internautas começaram a cogitar os nomes que estariam no programa. Além de Aline Campos, Sammy Lee, Mc Loma e os atletas Douglas Souza e Jaqueline que também foram citados, desmentiram em suas redes sociais a participação no Big Brother.

Em suas redes sociais, Boninho deu um spoiler da casa aos fãs do programa e colocou charadas para que os chutes de quem estará na edição continue, deixando o público ainda mais confuso e curioso.

Além dos famosos que negaram sua participação, existem outros nomes que ainda não se pronunciaram, como: a vice Miss Universo 2020, Julia Gama; o ator Arthur Aguiar; a influenciadora Laura Brito; a influenciadora e dançarina Tainá Costa, entre outros.

O cantor e ex-participante do programa, Rodolffo, publicou um vídeo em seu Instagram desejando boa sorte ao influencer Lucas Albert, deixando com que os internautas relacionem a ida dele ao BBB, e o mesmo não desmentiu em suas redes.

Faltando 12 dias para o início do programa, seguindo as dicas do diretor em seu vídeo publicado, a frase “tem mãe” levou os fãs a mencionarem também a participação da advogada Deolane Bezerra, da influencer Evelyn Regly e da mãe do antigo participante Gil, Jacira Santana.