Boninho ironiza ‘lista de desistentes’ do ‘BBB 22’

Sempre quando se aproxima a data de estreia do Big Brother Brasil, na TV Globo, uma série de especulações sobre o programa invade a internet. O assunto mais comentado, normalmente, é a lista de participantes do reality show.

Algumas personalidades deixam o suspense no ar e outras descartam convites que teriam sido feitos.

Boninho, diretor do BBB, tem publicado spoilers nas redes sociais sobre a nova edição do programa. Desta vez, ele teve de usar o Instagram para desmentir um boato. “Lista de quem está eu até entendo as apostas… Agora lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo fake news!”, escreveu na legenda das imagens.

Há algumas semanas, o tema dos participantes ganhou polêmica. Isso porque o ator Ícaro Silva criticou o Big Brother Brasil e o ex-apresentador, Tiago Leifert, ficou na defensiva.

O novo apresentador do BBB 22 é Tadeu Schmidt, que comandava o Fantástico ao lado de Poliana Abritta. O reality show estreia na TV Globo no dia 17 de janeiro, após a novela das nove.

Estadão Conteúdo