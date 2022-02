Maria afirma que não percebia erros de pronome com Linn e aponta transfobia

Por meio das redes sociais, a ex-bbb, atriz e cantora comentou sobre os erros dos brothers com Linn da Quebrada

Maria, de 21 anos, se posicionou na última quinta (24) através das redes, contra os erros do pronome com Linn, de 31 anos, no BBB 22. A mais de um mês dizendo como deve ser chamada –com pronomes femininos–, Lina passou recentemente por uma situação desagradável, e que foi ao ar na edição da última noite.

“Não tô assistindo a edição, mas eu mesma, dentro da casa, não sabia que a Lina sofria tantos episódios de transfobia. Descobri em uma conversa numa festa, quando ela desabafou. E me dói ver ela continuar se desgastando por simplesmente EXISTIR… sério, é só calar e ouvir a Linn”, desabafou Maria em seu Twitter.

Ela ainda afirmou que a amiga está cansada de passar por preconceitos disfarçados de erros. “O assunto não é nem sobre o Lucas, é sobre ELA estar sobrecarregada e vivendo numa casa que só tem 20 pessoas. Sério, pensem no dia a dia de pessoas trans?! é desgastante e esgota mesmo”, explicou. “LINA MERECE RESPEITO”, completou.

O perfil oficial de Linn da Quebrada respondeu os tuítes de Maria com uma sequência de corações. Seguidores e internautas também lembraram que o perfil de Brunna Gonçalves, eliminada na última terça-feira (22), também se manifestou.

“SEJA FORTE AMIGA! [coração vermelho] LINA MERECE RESPEITO”, escreveu.

Os seguidores de Maria também demonstraram bastante apoio e carinho a ela. A cantora foi desclassificada e precisou deixar o programa no último dia 17, após ter uma das suas atitudes ser encarada como agressão física, o que vai contra as regras do programa.

Erros com Linn

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a última festa do Líder Lucas, Lina foi chamada pelo brother com pronome masculino e ficou extremamente abalada e desconfortável com o ocorrido. A sister estava com Natália e o então Líder abordou ambas com pronome errado: “Vamos dançar vocês dois”.

Lina disse a Lucas que não dava mais pra errar nessa altura do programa, e também que ele deveria se sentir constrangido com a situação, e não ela. A cantora chorou e desabafou sobre as dificuldades e preconceitos de ser uma mulher travesti.

“Todas às vezes que fazem isso ignoraram a minha existência. Eu gritei aos quatro cantos que ‘eu matei o Júnior’ e ainda assim me chamam. E quando vocês erram, e eu vou falar vocês, vocês me matam mais uma vez”, afirmou em conversa com Eslovênia.

O erro ocorreu novamente na madrugada desta sexta (25). Durante a Prova do Líder de resistência, a dupla de Lina, Eslô, chamou a cantora de amigo. Automaticamente, os internautas apontaram o erro da miss e reforçaram que Linn merece respeito.