BBB 22: após Prova do Líder alguns brothers comentam sobre a madrugada

Após oito horas de prova de resistência, Paulo André e Pedro Scooby venceram e se tornaram os Líderes da semana

Arthur e Lucas foram os primeiros eliminados da Prova do Líder e estão direto no Paredão. Jade Picon e Laís foram a penúltima dupla a deixar a resistência, após a influencer não segurar o xixi. Pedro Scooby e Paulo André, se tornaram os novos Líderes do BBB 22.

De volta a casa mais vigiada do Brasil, os brothers repercutem tudo o que rolou no Provódromo e o surfista avisa:

“Vou te falar uma parada. Isso é para você aprender até o final do BBB. Não tente entrar na mente de um atleta, que é o lugar mais confortável que ele sente”, dispara ele para Laís.

O surfista continua conversando com Tiago Abravanel e Douglas Silva: “Ela [Laís] dava essa zoada na gente, eu olhava para o PA e dava só uma piscadinha. Se precisar ficar 48 horas, 72 horas, a gente vai ficar.”