Ainda? Lucas se refere a Lina no pronome masculino!

A atriz ficou visivelmente chateada com o Barão da Piscadinha e é de se entender…

Já faz cinco semanas que Lina está no ‘BBB22’, mas não basta a tatuagem escrito “ela” na testa, os participantes tem que se referir a atriz como “ele”. Dessa vez, foi o líder da semana, Lucas, que errou durante a festa desta quarta-feira, (23).

Vocês dois? Oi? Errar o pronome não dá mais Lucas

Ao chamar Natália e Lina para dançar, o brother disse: “vamos dançar vocês dois” e na hora, a sister rebateu: “vocês dois?”. Ao que tudo indica não foi intencional, mas Lina ficou visivelmente chateada com a situação e foi desabafar com Jessilane e contou a situação para a bióloga.

“Mas você acha que foi de propósito?”, perguntou Jessi e Lina respondeu que não acha, mas indagou: “Se fosse você e a Nat, ele ia falar vocês dois?” e a professora fugiu do assunto. Jessi tentou colocar panos quentes e pediu para que ela falasse com o engenheiro, mas Lina estava irredutível.

linn extremamente chateada que o lucas errou o pronome dela #BBB22 pic.twitter.com/b0lKkaUTVX — didi. 🦄 (@plantasarradora) February 24, 2022

Em seguida, Jessi conversou com Lucas e explicou o ocorrido, que foi se desculpar com Lina. “Você é maravilhosa. Quando falei duas, falei duas pessoas. Eu peço muita desculpa”, se desculpou o moço, mas Lina rebateu que ele disse dois e disparou: “Estamos no meio do programa, não dá mais para errar”. Depois, foi até ele e disse: “Eu posso até te desculpar, mas esse constrangimento agora eu não vou te aliviar” e deu um tapa na sua mão. Vixe!

jessi avisou o lucas e ele foi tentar se desculpar com a linn #BBB22 pic.twitter.com/YTpqMABWQH February 24, 2022

🔥 Linn está revoltada porque Lucas usou pronome masculino ao se referir a ela e Natália. #BBB22 pic.twitter.com/tHC7RS9Vji — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 24, 2022

Depois, Lina estava chorando na sala, pois está cansada de sofrer esse tipo de preconceito, e Eslovênia foi tentar defender Lucas. Enquanto Lina desabafava, ela tampou a boca da moça, acredita? A menina já errou mil vezes ao chamar Lina de “ele” e ainda tem essa coragem? Misericórdia… E ainda por cima, disse a Lucas que errar é bom, mesmo que seja um pronome. Oi?