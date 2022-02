BBB 22: Gustavo perde a hora e recebe punição gravíssima

A punição do ex-vidraceiro por não fazer o raio-x custou mais estalecas do que a câmera quebrada por Eslovênia

Após uma madrugada extensa de muita curtição na festa do Líder Lucas, os brothers ainda estão se recuperando. Gustavo não conseguiu acordar a tempo de fazer o raio-x e levou uma punição gravíssima da produção.

Todos os dias, os participantes têm um tempo determinado para acordar, gravar o raio-x e avaliar os demais brothers no queridômetro. Quando o tempo não é respeitado, a pessoa que não cumpriu o prazo perde 500 estalecas. Foi o que aconteceu com o participante recém-chegado no BBB 22.

Enquanto todos dormiam, a voz do Big Boss anunciou a punição do brother.

“Atenção, Gustavo! O senhor não fez o raio-x. Punição gravíssima. Menos 500 estalecas.”

Durante o recado da produção, apenas Eslovênia acordou e, na cama, lamentou a situação. Depois, o brother levantou e foi até o banheiro sem fazer nenhum comentário.