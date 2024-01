Leidy Elin, do BBB 24, terminou noivado ao descobrir traição pelo celular

Confinada para o BBB 24, Leidy Elin já terminou um noivado longo ao descobrir que havia sido traída ao ver mensagens no celular do noivo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) –

Confinada para o BBB 24, Leidy Elin já terminou um noivado longo ao descobrir que havia sido traída ao ver mensagens no celular do noivo.

Leidy Elin e o homem estavam noivos há cerca de cinco, sete anos quando ela descobriu a infidelidade. “Leidy viu mensagens no celular do noivo. Nem fez barraco. Terminou na hora. Era um relacionamento longo de cinco ou sete anos”, disse a amiga da sister, Gabrielle Moraes, ao Extra.

Solteira, a carioca já declarou que está na pista para “pegar aqui, pegar ali” dentro do programa. Elin também afirmou que não tem medo do cancelamento e opta por um estilo mais discreto nas redes, com poucas fotos no Instagram. Entretanto, sua amiga diz que ela deve ter apagado algumas postagens.

“Ela gostava mais de postar fotos no story, mas devia ter mais de cinco fotos no feed do Instagram, realmente. Acho que quis deixar só as mais bonitas e o que achou que estava feio, deletou”, contou.