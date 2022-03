Internautas pedem entrada de Tatá Werneck como Dummy no BBB 22

Após a saída de Jade Picon no sétimo paredão, os confinados cogitam a ideia do paredão falso, e que a sister retornará ao jogo

Depois da eliminação de Jade Picon na última terça-feira (8), os brothers começaram a especular um possível Paredão Falso com a influenciadora digital. Em meio às especulações sobre o assunto, Boninho resolveu pregar uma peça nos participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo).

De acordo com ele, um Dummy vai entrar na casa nesta quinta-feira (10), às 13 horas, para fingir que Jade voltou ao reality depois de uma berlinda fake. Ao saberem da brincadeira, internautas passaram a sugerir nomes para a brincadeira, entre eles da atriz e apresentadora global, Tata Werneck.

Após a repercussão dos pedidos dos fãs do programa, Werneck se disponibilizou a ajudar o Big Boss. A atriz se candidatou para ser o Dummy, nome dado aos assistentes do programa, para entregar um envelope com um anúncio de rotina dos confinados.

“Eu topo! To entrando no banho e vou direto. Me dá essa chance Boninho”, escreveu a apresentadora em um comentário no seu Instagram.

A iniciativa remete ao momento da volta de Carla Diaz após um Paredão Falso no BBB 21. Um dos momentos mais icônicos da edição passada foi a volta da atriz disfarçada de Dummy, após ser excluída num Paredão.