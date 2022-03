Eliminada do BBB, Larissa confessa ‘crush’ em Paulo André

Fora da casa, a sexta eliminada da edição confessou um certo interesse no colega de confinamento e que investiria na ausência de Jade

Eliminada do BBB 22 na noite da última terça-feira (1), Larissa foi a convidada da vez no programa Mais Você desta quarta (2). Na ocasião, a ex-participante falou sobre o jogo de alguns brothers que continuam no reality show, mas chamou a atenção por falar sobre sua atração por Paulo André, que vive um romance com Jade Picon dentro da casa.

“Se fosse em outra situação, se não tivesse a Jade ali dentro da casa e tudo o mais, quem sabe rolaria sim. Porque o P.A. é lindo, um menino que tem um carisma enorme, gente boa. Eu ficaria com ele sim”, comentou Larissa.

Ela também falou sobre o jogo do participante, dizendo achá-lo influenciável por seus colegas e com pouco comprometimento.

Já sobre Eliezer, que faz parte do quarto Lollipop, ao qual se apoiou, Larissa avaliou como tendo um “jogo sujo”: “Está enrolando as meninas”, afirmou, em referência ao grupo composto agora por Eslovênia, Jade, Laís e Vyni, além do próprio.

Apesar de ser um casal queridinho do BBB 22 (Globo), que está ficando junto há algumas semanas, Jade Picon revelou que não tem intenção viver um romance sério com Paulo André.

“Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui dentro, deixa os meus dias mais leves, mas o que eu gosto em nós dois é que a gente sabe muito respeitar o espaço do outro. A gente é de boa”, afirmou em conversa com as amigas no quarto Lollipop nesta terça-feira (1).

O assunto surgiu após Jade afirmar que gostaria de saber quem dos seus amigos, conhecidos e ficantes estariam namorando quando ela deixasse o programa. Ao ser questionada pelas colegas de confinamento, a sister disse que pretende ficar com PA, mas não namorar.