BBB 22: Larissa é a sexta eliminada do programa

Com 88,59% a sister deixou a competição com um alto índice de rejeição; no paredão, ela enfrentava Linn da Quebrada e Arthur Aguiar

Larissa é a sexta eliminada do Big Brother Brasil 22. A ex-bbb foi a mais votada pelo público, com 88,59% dos votos, e entrou para o ranking das maiores rejeições da história. Arthur e Lina seguem na disputa por R$ 1,5 milhão. No total, o paredão recebeu 90.162.753 dos votos. Momentos antes do anúncio, os brothers se emocionaram e agradeceram a cada um dos colegas. Todos os emparedados choraram durante o discurso de Tadeu Schmidt. Após anunciar a saída de Larissa, Jade Picon, Laís e Eslovênia caíram no choro com a saída da aliada. Entre lágrimas, Larissa ainda disse estar contente por ter participado do programa. “Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui onde muitos disseram que eu não conseguiria chegar. E eu realizei meu sonho, eu tentei dar tudo de mim. E é isso. O jogo aqui continua”, afirmou. Foto/Reprodução Ao se despedir de Douglas Silva, a ex-bbb disse que o ator é uma pessoa “incrível”. Eliezer, por sua vez, pediu desculpas para Larissa ao abraçá-la. Ele e Vyni desviaram da estratégia montada pelas sisters do quarto lollipop e, indiretamente, colocaram agora ex-sister no paredão, fato que foi mencionado por Tadeu Schmidt no discurso de eliminação. Sob palmas e assovios dos colegas de confinamento, Larissa se dirigiu para a porta. “Obrigada, ‘BBB’! Alô, Limoeiro, tô chegando!”, disse a eliminada, mandando um recado para sua cidade natal. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Antes de deixar a casa de vez, Larissa ganhou um abraço triplo de Jade, Eslô e Laís e declarou torcida para as sisters. Foto/Reprodução “Fiquem com Deus. Joguem pra caramba. Quero que minhas amigas ganhem, tá? Líder essa semana!”, concluiu.