BBB 22: amizade estremecida? Natália quer se afastar de Jessi

A dupla teve uma pequena discussão na noite da última terça (1); A professora reclamou com a amiga por não poder demonstrar o que sente

Fim da amizade? Parece que sim. Natália comentou com os brothers do BBB 22 sobre o desentendimento que teve com Jessilane na última terça-feira (1). A discussão começou por Jessi acreditar que é sempre “podada” pela amiga ao demonstrar seus sentimentos.

Naty, por sua vez, acredita que a amiga está em constante atrito por motivos pequenos, o que a tem deixado cansada. Em conversa com Lucas, a sister desabafou sobre um possível afastamento de Jessi.

“Eu não tenho paciência para essas coisas pequenas. Eu gosto muito dela, acho ela uma pessoa fenomenal. Eu estou com ela. Mas aí por causa de umas coisinhas bestas, em vez de ela entrar na descontração. A minha vontade é de me afastar”, afirma.

Foto/Reprodução

Com Linn da Quebrada, Natália confessou que não sente mais vontade de conversar com a professora. “Vou ficar um tempinho fingindo que nem existe”, diz. A cantora respondeu que Jessi “está carregando isso de um tempo”, ao que Natália retrucou que não seria necessário “descontar” nela.

Depois da conversa, Natália chorou sozinha na academia da casa mais vigiada do Brasil e falou para si mesma: “Não aceito ter raiva e nem ódio. Sou maior do que isso. Vou dar aquilo que eu sou, sou amor”.

Já Linn procurou Jessilane e afirmou que elas deveriam conversar “com a cabeça fria”. A professora, no entanto, respondeu: “Eu não tenho nada para falar, não. É porque todas as vezes que eu tento falar, ela não quer ouvir. Eu já falei. Em outras situações que aconteceram, eu já falei… Não adianta. É assim que ela vê as coisas.”