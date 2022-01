Brothers discutem sobre alimentação de Bárbara fazendo a sister chorar

Com uma pergunta feita de como Bárbara iria se alimentar na semana, a sister se irrita e pede “parem de encher o saco”

A alimentação de Bárbara voltou a ser tópico de discussão entre os brothers do BBB 22. Na madrugada de hoje (31), durante uma conversa no quarto ‘Lollipop’, os participantes revelaram preocupação com os hábitos alimentares da sister.

Visivelmente abalada com o início da discussão, Bárbara começou a chorar e a gritar com os demais confinados. “Eu não sento na frente de ninguém e fico falando: ‘Por que você tá comendo esse apresuntado? Por que você tá comendo isso?’. Eu não faço isso. Então por que vocês fazem comigo?”, começou a sister.

O papo iniciou quando Naiara Azevedo entrou no quarto para avisar que as frutas da casa chegaram e, em seguida, perguntou à participante como ficaria a sua alimentação.

“Meu Deus do céu! Deixa que eu sei o que eu faço comigo. Sério, gente, preocupem com o que vocês vão comer. Chega!”, desabafou Bárbara.

“Bárbara, mas você falou que não ia comer nada”, respondeu Naiara.

Ainda chorando, a sister, continuou os gritos: “Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como. Eu não sei o motivo da minha alimentação incomodar tanta gente”, finalizou.

Após o desabafo, os participantes concordaram que a preocupação é genuína e que se importam com a modelo. “Amiga, eu só estou querendo cuidar de você”, afirmou Laís.

“Você não tá ajudando, tá enchendo o saco” respondeu Bárbara.

A alimentação de Bárbara já havia virado motivo de preocupação dentro e fora da casa. Tiago Abravanel chegou a comentar que a gaúcha anda comendo pouquíssimo, “só ovo e maçã”, e outros participantes concordaram.

No confessionário, a produção chegou a chamar a atenção de Bárbara para “cuidar de sua alimentação”. Nas redes sociais, os internautas também notaram que a sister pulou refeições e segue malhando intensamente.

A modelo, que negou o convite para o almoço do anjo de Rodrigo, já fez um limão de refeição, afirmou beber gin com água “por ser menos calórico” e se manteve em jejum por horas após comer doce, momentos que preocuparam os fãs do reality show.

Questionados pelos internautas, a equipe de Bárbara garantiu que a sister está bem e não possui nenhum transtorno alimentar.