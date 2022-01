Noite agitada no BBB 22: primeiro casal, conversas sobre jogo e quase desistência

Na festa do líder Douglas rolou de tudo e mais um pouco! Já surgiu o primeiro casal e novas especulações sobre o jogo.

Na madrugada de hoje (27), aconteceu a primeira festa do líder Douglas Silva, com o tema “Luz, Câmera, Ação”. Na festa, relembrou diferentes obras protagonizadas pelo ator, um espaço para o camarim e a pista de dança, além do tapete vermelho.

Finalmente eles entregaram tudo que uma festa de BBB promete: beijão, papo de jogo, DR e confusão. Além da comemoração do líder, o participante Vinícius também aproveitou para comemorar o seu aniversário. O brother, completa 24 anos nesta quinta-feira (27) e teve o parabéns cantado pelos participantes.

Além dos parabéns, Vyni ganhou também um selinho da Maria, que também deu selinho em Eliezer durante a festa, que por sua vez, deu um selinho em Lina. E já que o assunto é beijo, finalmente saiu o primeiro beijão da edição. Eslovênia e Lucas, depois de muito papo e muito flerte, acabaram protagonizando um beijo de cinema.

Foto/Reprodução

E o apoio ao casal?

Embora a maioria da casa tenha comemorado o beijo entre Lucas e Eslô, algumas pessoas não pareceram estar tão felizes, são elas: Natália e Eliezer. Assim que viu a cena, Natália entrou para o quarto e desabafou para Jessi que estava chateada e que não quer mais ver o Lucas.

A sister foi ficando cada vez mais irritada com a situação até chegar ao ponto de tentar apertar o botão e desistir do programa. Ela foi impedida por Maria e, em seguida, por Naiara e Lina (as duas chegaram a discutir enquanto acalmavam Natália). A sister passou mal, perdeu estalecas e, durante uma crise de nervos, até arremessou um sapato na porta do quarto e uma garrafa de água no lixo da cozinha.

Eli e Eslovênia eram uma grande aposta de casal na casa. Inclusive, o próprio brother já revelou que ficaria com a sister por terem um estilo de vida parecido. Tudo acabou na madrugada, com a chegada de Lucas em Eslô.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora Eliezer tenha falado que não se importou com o novo casal, Rodrigo, Vinícius e Laís não acreditaram e afirmaram que o brother ficou bem mal com a situação. Vyni, inclusive, afirmou estar com dó do amigo, que não gostou nem um pouco do que ouviu.

E o segundo casal?

Jade e Paulo André ‘formam’ o casal com mais apoio dentro e fora da casa, mas a pergunta que não quer calar, rolou? não. Empolgados com a formação do primeiro casal, alguns apoiadores do beijo entre a influencer e o atleta até tentaram arquitetar, mas sem sucesso. Jade afirmou que essa ficada será difícil, porque tanto ela quanto P.A são egocêntricos. A sister contou que aqui fora ela só fica com homens que beijam os seus pés.

Lina também tentou dar uma flechada durante a festa. O alvo da artista era Natália. Entretanto, ela foi interrompida por Jessi: “Não, não vai flechar não!”, repreendeu Jessi. “Ué, por quê?” perguntou Lina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E o Rodrigo não para!

Durante a festa, o brother especulou diversos acontecimentos do jogo. Em uma conversa que durou horas com Jessi, Rodrigo afirmou que Arthur Aguiar tem “desvio de caráter”.

“O Arthur tem um grande desvio de caráter, todo mundo sabia! Chegou aqui, eu dei uma chance para esse cara e falei: ‘Cara, fiquei feliz com a sua imunidade.’ Mas o cara fica aqui escondidinho pegando as pessoas que estão sem grupo e trazendo para ele, tentando achar um vilão”,desabafou o brother.

Rodrigo também foi motivo de outro papo interessante durante a festa, dessa vez entre Lucas e Eslô. Antes de formarem um casal, os dois conversavam sobre o jogo e Lucas contou sobre o desentendimento que teve na tarde de ontem com Rodrigo Mussi. Para o brother, se Rodrigo quer briga, ele terá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jessilane e Eslovênia também tiveram uma DR. As duas decidiram conversar sobre suas diferenças no jogo. A professora aproveitou a situação para esclarecer que não deu cobra à ex-miss no queridômetro.

Naiara também entregou a sua participação na festa em uma discussão com Paulo André. A cantora sentou ao lado do brother para conversar e questionou o motivo dele “estar apagado”.

O atleta não entendeu muito bem a conversa e brincou dizendo que ele estava “tranquilo”. A cantora pediu seriedade na conversa e pediu que P.A olhasse no olho dela durante o diálogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A festa durou até as 6 horas da manhã. Os sobreviventes que permaneceram no gramado até o final do evento foram: Jessi, Eslô, Lucas, Scooby, Tiago, Jade, Paulo André e Douglas.