BBB 22: Naiara mostrou que não tem paciência com iniciantes

Na festa de Tiago Abravanel, a cantora tirou o microfone de Jessi para cantar a música e os internautas gostaram da atitude.

Na madrugada desta quinta-feira (03) rolou a festa do líder de Tiago Abravanel, e uma das atrações era um palco com microfone para os brothers jogarem na cantoria e dar sentido a edição do Big Coral Brasil.

Acontece que, uma situação inusitada chamou a atenção dos internautas, que por sinal se divertiram com a cena. Na hora de Jessi cantar a música escolhida, “evidências”, Naiara Azevedo tomou logo de cara o microfone e “poupou” a amiga desafinada de cantar o hino.

A professora desistiu do Karaokê e deixou a sertaneja cantando a amiga. No Instagram, o público comentou: “Naiara canta muito! Quase me acabei de rir com a cena”, “Hahahah o contraste das vozes” e “Ainda bem que Naiara salvou a noite cantando essa, a menina ia estragar a música”.