BBB 22: Maria e Eliezer inauguram o “edredom” da edição

Depois de tanto tentar, os brothers tiveram a primeira madrugada de sexo no BBB 22 após a festa do líder Tiago.

O clima esquentou no quarto Lollipop! Vyni até que tentou atrapalhar o casal Maria e Eli, mas os dois conseguiram, depois de várias tentativas, finalmente, ter a primeira madrugada de sexo da edição.

Os dois bagunçaram o edredom do quarto. Laís e Vyni comentaram que os dois estariam transando. Na ocasião, as câmeras do Big Brother Brasil mudaram do quarto para a cozinha.

Foto/Reprodução: Maria e Eliezer na cama

Depois de todas as dicas que Maria deu durante a festa do líder Tiago Abravanel, Eli entendeu o recado e levou a sister para a cama. Mesmo sem os microfones, foi possível ouvir os gemidos dos dois embaixo das cobertas.

Após o ‘vuco-vuco’, o brother foi ao banheiro jogar a camisinha no lixo e beber um copo de água na cozinha. Maria trocou de roupa e os dois foram dormir.