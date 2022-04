BBB 22: Maira Cardi comemora vitória de Arthur no Paredão Falso

Emocionada, a influencer agradeceu em suas redes sociais a todos que votaram para o esposo na disputa com Eli, Gustavo e Lina

A influenciadora Maíra Cardi, mulher do participante Arthur do Big Brother Brasil 22 (Globo), chorou ao celebrar a vitória do marido no Paredão falso do programa.

“Achei que ele fosse desmaiar”, comentou ela pelo Instagram sobre o momento em que o brother entrou no Quarto Secreto.

Cardi zoou depois o fato de Arthur não ter tocado, num primeiro momento, em nenhum botão da mesa de controle do aposento. “Fuça, homem, senta na cadeira e fuça os botões”, disse.

No Quarto Secreto, Arthur pode ver o que acontece com os outros brothers pela televisão. O áudio das imagens, entretanto, só será acionado quando os colegas estiverem falando dele ou ele usar os cards de tempo disponíveis. Se ele usar todos os cards de tempo, ele poderá assistir a um flashback do momento da falsa eliminação.

Ele também terá direito a um poder especial, que permite a ele tomar uma decisão sobre a casa -poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.