BBB 22: Lucas é eliminado com 77,54%

O brother estava enfrentando Paulo André e Pedro Scooby na berlinda; Agora restam apenas dez na casa mais vigiada do Brasil

Lucas Bissoli foi o eliminado no Paredão desta semana contra Paulo André e Pedro Scooby. O barão da piscadinha saiu com 77,54% dos votos do BBB 22 nesta madrugada (30).

No momento do resultado,a maior aliada e affair do brother, Eslô, caiu no choro. As amigas Natália, Lina e Jessi, também ficaram bastante abaladas. P.A e Scooby tiveram reações mais discretas no momento do tchau ao colega.

Na votação do último domingo, Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções, pelo falo do atleta, ter ganhado como Anjo da Semana e imunizado Arthur Aguiar, sua primeira opção. A cantora também lembrou que foi votada por P.A. quando ele foi líder.

Na votação do confessionário Lucas foi o mais citado pelos colegas,recebendo seis votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao Paredão. Pedro Scooby recebeu apenas duas indicações e foi para a disputa.

Por fim, Lucas ganhou o direito a um contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já tinha dado no confessionário.