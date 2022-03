BBB 22: Jessi desabafa no raio-x sobre liderança e vontade de sair da xepa

Desde o início do programa, a sister nunca foi escolhida para o vip; Hoje é dia de Prova do Líder na casa mais vigiada do Brasil

Jessilane está há sete semanas na xepa do BBB 22. Hoje (10) pela manhã, a sister pediu à torcida em seu raio-x para vencer a Prova do Líder. "Hoje eu preciso ganhar essa prova. É sério, eu já tô sete semanas seguidas na xepa. Não tá dando mais pra mim. Já tô saturada. Quero muito ir pro vip", declarou a professora.

"Acredito que ia ser muito legal eu sair, depois de sete semanas seguidas na xepa, indo pro vip como líder. Ganhando tantos poderes e, ao mesmo tempo, tantas responsabilidades. Então, por favor, torçam muito por mim", finalizou.