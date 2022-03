BBB 22: Lucas está saturado das brincadeiras de Linn da Quebrada

Em uma conversa com Eslô na madrugada de hoje (10), o brother diz que encara as brincadeiras como algo que a cantora quer realmente falar

Durante conversa na festa do Líder da Semana Pedro Scooby, Lucas contou para Eslovênia que Linn da Quebrada o tem deixado incomodado com suas brincadeiras. Durante o papo, o Brother lembrou do Jogo da Discórdia em que foi acusado por Eliezer de ser incoerente por não ajudar Jessilane, Linn e Natália no programa.

Lucas esperava que as sisters se manifestassem.

“Às vezes as brincadeiras que a Lina faz, igual a parada do Paredão, quem dorme muito […] Na cozinha, enquanto a gente comia, ela comentou: ‘Você tem dormido muito, as pessoas estão comentando, quem dorme muito é Paredão né, Eli?'”, lembrou ele.

“Eu tô muito confuso com ela. Toda brincadeira dela é algo que ela quer falar realmente”, continuou Lucas.

Eslovênia, por sua vez, concordou com ele: “A gente tem essa percepção sobre ela há muito tempo, porque essa brincadeira é uma forma dela se aproximar das pessoas, ela joga sozinha, é inteligentíssima”, apontou a paraibana.

Na visão de Lucas, Linn usa Jessilane e Natália. “A estratégia dela é assim: Essa semana eu quero assim, então eu vou tentar me aproximar das pessoas que eu não tenho muita proximidade mais para jogar ideias brincando sobre o jogo. Ela é perspicaz, acho isso massa, mas depende do quanto é ousado.”

O estudante de Medicina enfatizou: “Tá chato, ela pode usar isso em um momento do jogo, não a todo momento. Já deu. Eu tô saturado”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brother ainda prometeu que se ganhar a liderança da semana não irá colocá-la no VIP, pois acredita que ela votaria nele. Eslovênia ainda endossou: “Ela votaria em qualquer um da casa”.