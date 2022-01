BBB 22: Faltando uma semana para o início do programa, Boninho solta mais dicas sobre o camarote de 2022

O diretor do programa fez um vídeo com mais pistas sobre os participantes famosos desse ano, deixando os fãs curiosos.

O Big Brother Brasil que vai ao ar na próxima segunda, dia 17, na TV Globo, já está causando muitas emoções nos internautas. Boninho, o diretor do programa, e Tadeu Schmidt, o novo apresentador, vem alimentando a curiosidade com as dicas.

Na noite deste domingo (9), Tadeu mostrou no Fantástico, programa da TV Globo, algumas pistas: “Tem professora, estudante de medicina, influencer, ator. Tem quem não suporta bagunça. Tem quem se amarra em balé clássico, e tem outra que prefere circo”, contou o apresentador em uma participação no programa.

Além de Tadeu, Boninho também soltou outros spoilers, entre eles: “tem gente que chora à toa, e já pode se preparar para regar as plantas; É cheio de manias, mas não é o rei; Alguém que vai pedir cooler; E tem quem adora um vira-lata” apontou o diretor.

Após as dicas dadas, os fãs do programa cogitaram a participação de diversos artistas, como Jade Picon, Naiara Azevedo, Ellen Rocche e Arthur Aguiar.

Brunna Gonçalves, a esposa da cantora Ludmilla, também está sendo cogitada a participar do programa. A dançarina está confinada em um hotel no Rio de Janeiro, e devido a isso, Bruna não viajou com a esposa para Búzios, na Região dos Lagos.