BBB 22: Eslovênia comenta sobre acidente de Rodrigo Mussi

“Foi uma das primeiras notícias que recebi quando saí, chorei muito” afirmou a ex-bbb em suas redes sociais

Eslovênia, eliminada pelo público do BBB 22 no último domingo (3), comentou que ficou assustada ao saber do acidente sofrido pelo ex-BBB Rodrigo Mussi.

“Foi um momento muito delicado. Chorei muito. Fiquei muito angustiada. Foi uma das primeiras notícias que recebi, pela equipe, assim que saí da casa”, disse a ex-bbb em seu Instagram.

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.

De acordo com sua assessoria, o ex-bbb sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele foi internado no Hospital das Clínicas e passou por cirurgia na cabeça e nas pernas.

Na segunda (4), a família de Mussi divulgou que, apesar de estar sedado, ele já apresentava melhoras, estava agitado e se mexia bastante.

Eslô disse que está em contato com o irmão de Rodrigo, e que confia na recuperação dele. “Momento de rezar muito”, comentou.