BBB 22: Eslovênia afirma que Lucas ‘não é confiável para jogar em grupo’

Em uma roda com Arthur, Linn da Quebrada e o próprio affair, a sister revelou sua opinião sobre o estudante de medicina

Momentos antes da festa do líder da semana no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur, os brothers Lucas, Eslovênia e Linn da Quebrada conversaram na sala até que a cantora resolveu relembrar a história do estudante de medicina com Eliezer.

Segundo Lina, Lucas teria dito ao designer que estava ao lado do Quarto Lollipop, mas na Formação do Paredão, no último domingo (20), acabou votando no affair de Natália.

“Todo mundo interpretou dessa forma”, afirmou Eslovênia.”É porque, se você me passa uma estratégia, eu falo: ‘Realmente, faz sentido’, mas em nenhum momento eu falei ‘bora, vou votar com vocês’ ou ‘não voto em vocês’. Em nenhum momento eu falei isso, entendeu?”, Lucas tentou se explicar.

“É aquele negócio que é perigoso e que já aconteceu com todo mundo aqui, né? Deixar a margem para interpretações. E isso pode gerar frustrações”, disse a miss.

Lina, então, resolveu dizer a sua visão sobre o assunto. “Se eu falo pra você: ‘Eu jogo com você, agora eu vou jogar com vocês, estou junto com vocês’, pra mim, isso dá a entender: ‘Não vou votar em vocês'”, opinou.

Lucas ainda repetiu o que havia dito, sobre não ter prometido de não votar, mas Eslô rebateu: “É, você não é confiável pra jogar em grupo”, afirmou.

Já durante a festa, o casal voltou conversa sobre os rumos do jogo. Incomodado com a cobrança, o brother relembra a conversa que teve com Linn da Quebrada sobre lealdade.

“Não gosto quando as pessoas tentam me colocar numa caixinha com só aquelas opções. Não sou muito disso. Por exemplo, gosto muito do Gustavo. Mas, a partir do momento que a gente quebra a relação e ele pode te indicar e me indicar, passa a ser uma opção também. Você entende?”, questionou Lucas.

Eslovênia, por sua vez, saiu em defesa da cantora: “O que Lina quis dizer não foi isso. Não é que ela queira te colocar numa caixinha. Ela expôs os sentimentos que ela tem. Às vezes, ela não sente confiança 100% em você pelas suas movimentações. São estratégias diferentes. E você também não sente nela”.

“Não sinto nela pelos comentários”, rebateu Lucas.