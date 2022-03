BBB 22: Festa do Líder Arthur com direito a tombo e conversar sobre o game

Além da queda e dos papos semanais de toda festa, houve comemoração do ‘top 2’ do quarto lollipop com Eslô e Eli

Ontem (23) foi dia de Festa do Líder Arthur Aguiar no Big Brother Brasil 22. O tema da noite foi ‘Sambanejo’ e contou com cantoria, piscina liberada e com uma pequena quantidade de bebida.

Já no meio da festa, o estoque de bebidas acabou e os brothers notaram a diferença. Gustavo foi o primeiro a reparar que a festa não estava recebendo refil de bebida e comentou com Lucas que tinha acabado tudo.

“Acabou água, refrigerante, vodka, acabou tudo e ninguém manda mais nada”, comentou o bacharel em direito. Será que a produção resolveu maneirar depois da briga entre Natália e Lina?”, perguntou.

Foto/Reprodução

Tombo da noite

Lina tentou sentar no sofá da área externa da casa, mas errou a mira e caiu feio no chão. A cantora foi se sentar em dois sofás ao mesmo tempo e acabou sentando no meio, indo direto ao chão com as pernas para o alto. Eslovênia e Jessilane, que estavam perto, ajudaram a sister a se levantar e depois as três riram muito da situação.

Comemoração dos Lollipopers

Eslô a e Eliezer aproveitaram a festa para ‘vibrar’ um possível fim da maldição lollipop. Os dois são os únicos ‘sobreviventes’ do quarto no programa, após Eli manter sua permanência no paredão que eliminou Laís. O brother pegou a Miss Pernambuco nos braços e os dois começaram a dançar e girar, ao som de “o lollipop tá vivo! O lollipop tá vivo”.

Cantoria

Arthur Aguiar fez um show para os colegas de confinamento. Logo no início, cantou seu novo lançamento ‘Casa Revirada’. O ator também relembrou seus tempos de rebelde ao lado de Paulo André. Os dois cantaram um dos sucessos da novela da TV Record, “Depois da Chuva”, e fizeram a alegria dos fãs que comentaram da saudade da novela e também da voz de P.A.

Foto/Reprodução

Elogios inesperados

Scooby surpreendeu Jessi ao dizer que a sister está em seu top 5, formado por ele, Paulo André, D.G e Arthur Aguiar. “Depois ele virou e você também, na verdade. Você começou no meu top 10, aí você saiu e depois voltou. Não, tu voltou para o top 5. Olha a moral”, comentou o surfista.

A sister respondeu com um ‘surpresa’ e ficou muito feliz com a revelação. Além disso, Scooby também falou que a considera uma das pessoas menos influenciáveis da casa.

‘Terror’ da Maíra Cardi

O Líder da semana, esposo da influencer e coach fitness Maíra Cardi, está aproveitando sua estadia no reality para comer bastante. Apaixonado por pão e carboidrato, ele já mencionou várias vezes que tem uma dieta restrita a coisas saudáveis em casa e, portanto, não é um hábito seu comer tanta coisa fermentada.

Durante sua festa, ele atacou uma pizza inteira de calabresa, tomando cuidado para tirar as cebolas. O ator ainda comentou diversas vezes o quanto a pizza estava ‘no ponto’. O meme veio pronto e a web reagiu ao desperdício de cebolas brincando que ele deveria ser eliminado.