BBB 22: Scooby elogia Luana Piovani e cita apoio da atriz em sua carreira

Durante a madrugada o surfista voltou a falar da ex-mulher e revela o quanto ela foi importante na sua vida profissional

Durante a festa do líder Arthur Aguiar nesta madrugada de terça-feira (24) no Big Brother Brasil 22 (Globo), Pedro Scooby aproveitou para conversar com Linn da Quebrada sobre sua relação com Luana Piovani, ex-esposa do surfista. Na ocasião, ele elogiou e lembrou o quanto a atriz foi importante para encorajar outras mulheres e para a sua carreira como atleta.

“Luana é a que fala. A coisa que mais escutei na vida durante os meus 8 anos que fiquei com ela, foram de pessoas famosas, que falaram assim: ‘Meu sonho é falar o que a Luana fala’. Ela é a voz de várias pessoas que queriam falar aquilo, mas não têm coragem. Mas, sendo assim, ela leva muita porrada”, revelou Scooby que depois acrescentou: “Mas é isso, ela aguenta. Cada um faz o que aguenta.”

Linn, que acompanhava atenta a história, pontuou que não deve ser fácil para a atriz. “Dói. Deve doer, porque levar porrada dói”, disse. “Então, com ela é impressionante….”, elogiou o surfista.

O surfista também falou da sua trajetória como atleta e de ter se tornado mais conhecido também por causa da sua vida pessoal. Então, ele fala da importância Piovani na sua carreira. “Uma coisa que a Luana fez na minha vida foi falar que eu tinha que botar a banca de atleta”, diz o brother.

Linn comenta: “Que chique ter uma pessoa assim do seu lado”.

O brother seguiu elogiando a atriz, que é mãe dos seus três filhos, Dom, Liz e Bem: “Ela me ensinou muito a lidar com isso [fama]. Ela fala o que pensa, mas ela não vive esse mundo. A Luana é esse tipo de pessoa. Pode falar o que quiser dela, ela não está nem aí. Ela vive um outro mundo”.

A cantora fala: “Porque ela sabe quem é ela”. “Ela é famosa há 30 anos”, afirma Scooby.