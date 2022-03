BBB 22: equipe de Natália descarta gravidez e pede respeito nas redes

Após uma sensitiva confirmar uma possível gravidez na edição, os internautas associaram a Natália e sua equipe se pronunciou

Natália foi novamente alvo de uma das várias polêmicas que surgiram no Big Brother Brasil 22 nestes últimos dias. Desta vez, por causa da fala da sensitiva Bianca sobre uma possível gravidez nesta edição do reality show, internautas começaram a especular que a sister estaria grávida.

Há alguns dias, a mineira teve relações sexuais dentro da casa com Eliezer, utilizando preservativo. No entanto, segundo alguns internautas, ela estaria agora sofrendo com enjoos.

Frente às especulações nas redes sociais, os administradores dos perfis de Natália na internet publicaram uma nota questionando a veracidade da situação. “Está sendo fomentado na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez, feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O perfil argumenta que acompanha as câmeras da casa, e conseguem comprovar por elas e pelas conversas de Natália que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez, e que ela mesma nunca especulou isso.

“Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas”, concluiu a nota, publicada nos perfis do Twitter e Instagram de Natália.