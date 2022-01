BBB 22: Eliezer revelou que levou ‘ficante’ para Maldivas no terceiro encontro

O brother foi longe! Eli contou aos outros confinados sobre viagem que fez com uma ‘ficante’ para Maldivas.

Quem pode, pode! Eliezer, o participante do BBB 22, compartilhou com os brothers e com o Brasil sobre uma viagem para Maldivas no terceiro encontro com a empreendedora Ana Clara.

“Na segunda vez que a gente se encontrou eu falei: Vamos pra Maldivas? Ela topou e nosso terceiro encontro foi lá. A gente deu uns beijos e se despediu para eu entrar aqui”, relatou Eliezer.

A amiga e ‘ficante’ do brother comentou em seu Instagram sobre a viagem. “Fiz o PCR para ver ele antes de entrar no programa. Ele é uma pessoa maravilhosa e estou muito feliz de ver ele lá dentro”, escreveu Ana.

O brother ainda completou que se não fosse o BBB eles talvez precisassem se afastar, mas com a entrada no programa está tudo certo.