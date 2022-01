Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada chegam amanhã na casa mais vigiada do Brasil

Os três participantes que testaram positivo para o Covid-19 poderão entrar amanhã de manhã no BBB, com a liberação dos médicos.

O diretor confirmou! Está chegando a hora do elenco do BBB 22 ficar completo. Segundo Boninho, o trio composto por Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon vai se juntar ao restante dos participantes na casa mais vigiada do Brasil na manhã desta quinta-feira (20).

Boninho revelou a informação durante uma live no Instagram, realizada durante a madrugada de hoje, enquanto rolava a primeira prova de resistência da temporada. Até então, a única informação confirmada sobre a chegada do trio era a data da entrada deles na casa.

Na segunda noite de Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt iniciou o programa mostrando a entrada dos camarotes na casa e relembrou novamente que ainda faltam 3 participantes.

“Como vocês já sabem, o camarote ainda está incompleto. Arthur, Jade e Linn, que tinham positivado para covid, ainda aguardam a liberação dos médicos”, afirmou.

No hotel, os brothers gravaram vídeos tranquilizando os fãs.

“Tenho certeza que a casa deve estar animada, a galera chegou, devem estar se conhecendo, conhecendo a casa. Sigo aqui firme, forte, animada, ansiosa”, disse Jade Picon.

Já Linn apareceu dançando e contou que está com muita vontade de entrar na piscina: “Será que eles já estão usando?”, perguntou.

Arthur estava cantando no hotel e contando os dias para entrar na casa: “O jogo já começou, eu estar aqui confinado já faz parte”.