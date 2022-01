As primeiras imunes do BBB 22: Bárbara e Laís vencem a primeira prova de resistência

A dupla inesperada, Bárbara e Laís, surpreendeu as torcidas e superaram as dores vencendo a primeira prova do BBB 22.

Após um pouco mais de 10 horas de prova, Bárbara e Laís vencem a primeira prova de resistência da temporada que valia a imunidade e 10 mil reais. Elas estavam enfrentando Lucas e Luciano, mas a dupla não aguentou e as sisters levaram essa. Emocionadas por garantirem mais uma semana no programa, elas receberam os abraços dos outros participantes e choraram a conquista. “Gente eu me tremi inteira, tá doendo tudo. Mas Graças a Deus deu certo! A Bárbara me deu forças até o final, não me deixou desistir”, disse Laís. A dupla surpreendeu e arrancou diversos elogios dos internautas. As duas estão nos assuntos mais comentados no Twitter após ganharem a primeira prova.