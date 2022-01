Vídeos íntimos de Natália Deodato, do BBB 22, vazaram e equipe solicita “Não compartilhem”

Após o vazamento, outros perfis dos integrantes do BBB 22 e ex-bbbs contestaram o crime e deram apoio à vítima.

A participante Natália Deodato, do BBB 22, teve um vídeo íntimo vazado na web. A exposição foi confirmada pela equipe da sister, na madrugada desta quarta-feira (19), no Twitter oficial da participante.

“ATENÇÃO. A Equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também a família dela”, escreveu a equipe.

“Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!”, finalizou a equipe no Twitter oficial da participante.

Após a nota oficial, a equipe de Natália também afirmou que já tinha conhecimento do vídeo circulando e que tomaria as providências cabíveis. Eles contaram com o público para que os perfis e sites que estejam divulgando sejam denunciados.

Após o pronunciamento da equipe da sister, outros participantes e ex-participantes também escreveram sobre o assunto e pediram para denunciar os perfis. Entre eles Jessilane, Rodrigo, Lucas, Bárbara, Bruna, Paulo André, Sarah Andrade e Lumena.

“Não seja um babaca! Não compartilhe o vídeo íntimo da Natália. (Isso se aplica a dm também!). Compartilhar é crime. Denuncie quem quem tá compartilhando”, escreveu também a ex-bbb Paula Amorim.

Vale lembrar que a lei n° 13.718, de 25 de setembro de 2018, acrescentou ao Código Penal Brasileiro o dispositivo do artigo 218-C, tornando crime a divulgação desse tipo de conteúdo. Se você for vítima desse tipo de crime, procure uma delegacia especializada em crimes cibernéticos ou delegacia da mulher. Caso sua cidade não tenha, vá até a delegacia mais próxima e faça a denúncia!